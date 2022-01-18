Adıyaman’da eğitime kar engeli

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün ve 19 Ocak Çarşamba günü ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, havaların soğuk olması, olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün öğleden sonra ve 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacaktır." Şeklinde ifade edildi.

ÇOCUKLAR KAR'IN KEYFİNİ ÇIKARDI





Uzun süredir kar yağışının olmadığı Adıyaman'da bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili olurken, soluğu dışarıda alan çocuklar kar topu oynayıp karın keyfini çıkaran çıkardı. Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtiliyor.



İLÇELER KARA TESLİM



Adıyaman merkezde yağan kar yağışı etkili olurken, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Tut ilçesinde yağan kar yağışı ilçede etkili olurken, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Dünyanın sekizinci harikası olan Nemrut Dağı yolu tamamen kapandı.



VALİLİKTEN UYARI





Adıyaman'da il genelindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği sürücülere uyarıda bulundu. Valilikten sürücüler için yapılan uyarıda, "Araç kullanırken hızınızı düşürüp takip mesafenizi artırın, şerit ihlali ve sollama yapmayın, Dikkatinizi tamamen yola verin, Şehirlerarası ticari amaçlı yolcu ve yük taşıyorsanız kış lastiklerinizi takın, Aracınızın kar ve buz nedeniyle kayması durumunda asla fren yapmayın, ayağınızı gaz pedalından yavaşça kaldırarak hız düşürün, Aracınızda çekme halatı ve zincir bulundurun, Yolda bulunan su birikintisinin derinliği kestirilemiyorsa çok yavaş bir şekilde geçin" ifade edildi.