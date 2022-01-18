SON DAKİKA | 22 ilde dev operasyon! Aralarında doktorlar da var: Çocukların cinsel içerikli görüntülerini...

Son dakika haberi: Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Bazı sohbet grupları üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan 46 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.