Bir milyon 127 bin dosyada taraflar uzlaştı

Adalet Bakanlığınca yürütülen yargı reformuyla etkinliği arttırılan uzlaştırmada uyuşmazlıklar, topluma fayda sağlayacak edimlerle hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülüyor. Bakanlıkça görevlendirilen tarafsız uzlaştırmacılar koordinasyonunda taraflar, çeşitli vakıflara, yardım derneklerine, kadın sığınma evlerine, yurtlara, çocuk yuvalarına, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere bağış, Kızılay'a kan bağışı ve fidan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.



MAĞDUR, ŞÜPHELİYİ ÖZÜR MEKTUBU YAZMASI ŞARTIYLA AFFETTİ



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca basit yaralama, basit tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın mağduru A.Ü. gururunun incindiğini ve bunun telefi edilmesi gerektiğini belirterek şüpheliden kendine bir özür mektubu yazmasını istedi. Şüpheli E.Y. mektubunda mağdura karşı söylediği sözlerden dolayı üzgün ve pişman olduğunu anlatarak şüpheliden samimi bir şekilde özür dilediğini belirtti. Şüpheli mektubunda, "Aramızda geçenler bir anlık sinirimle istemediğim şekilde büyüdü. Yaşananların geride kalmasını temenni ederek özür diliyorum. Gerçekten çok mahcubum ve pişmanım." ifadelerini kullandı. Özür mektubunu alan mağdur ile şüpheli uzlaşınca, dosya kapandı.



UZLAŞTIRMA İLE İHTİYAÇ SAHİBİ BİR AİLENİN MOBİLYA İHTİYACI GİDERİLDİ



Bir başka soruşturmada ise şüpheli E.Ö.'nün mağdur H.Ü., Ş.G., M.T. ve D.İ.'ye karşı işlediği tehdit ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek suçunun şikayete bağlı suçlardan olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı marifetiyle gerçekleştirilen müzakerelerde ortak karar alan mağdurlar, ihtiyaç sahibi bir aileye 2 kanepe alınması şartıyla şüpheliyi affedeceklerini söyledi. Edimi kabul eden şüpheli E.Ö. toplam 2 bin 400 TL tutarında iki kanepe alarak ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırdı. Ekonomik durumu iyi olmayan bir ailenin mobilya ihtiyacının karşılanmasıyla sosyal dayanışma örneği ile sonuçlanan uzlaştırma ile mağdurlar ve şüpheli mahkemeye gitmeden uzlaştı.



LÖSEV'E BİN TL BAĞIŞ TARAFLARI UZLAŞTIRDI



Şüpheli A.Ş.'nin, evini boşaltan kiracısı A. T.'ye tehdit ve hakaret sözleri içeren mesajlar göndermesi nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı yönetiminde sürdürülen müzakereler sonrası müşteki A.T., Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bin TL nakdi yardım yapılması karşılığında şikayetinden vazgeçip şüpheli ile uzlaşabileceğini söyledi. Talebi kabul eden şüphelinin LÖSEV'e bin TL bağış yapması ile taraflar el sıkışarak anlaştı.



UZLAŞTIRMADA YÜZDE 83'LÜK BAŞARI DEVAM EDİYOR



Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.



Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında müzakere süreci tamamlanan 1 milyon 359 bin 752 dosyadan, 1 milyon 127 bin 178'i uzlaşma ile sonuçlandı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.