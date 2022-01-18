FETÖ’nün ‘hijyen evleri’nden ilginç detaylar

FETÖ'nün Ekim 2016'da örgütün Ankara'da lise ve üniversite öğrencileri üzerinden hücre evleri oluşturarak yeniden yapılanmaya başladığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında işlem gören kişilerin çocuklarının oluşturduğu güncel hücre yapılanmalarının, örgütün geçmiş dönemine nazaran daha az sayıda öğrencinin bir araya gelmesiyle yapılandığı kaydedildi.

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN İLGİNÇ TEDBİRLER



Hijyen evi olarak tabir edilen hücre evinde kalan öğrencilerin deşifre olmamak için evlerinin duvarlarına sanatçı, sporcu posteri yapıştırdıkları, farklı örgütlere ait kitap, dergi, gazete, sigara ve alkol bulundurdukları aktarıldı. Öğrencilerin GSM hatları üzerinden çok az irtibat kurdukları, aralarındaki iletişimi genellikle internet tabanlı çalışan yazılım, uygulama, oyun veya internet siteleri içerisindeki sohbet odaları aracılığıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yeni hücre yapılanmasındaki öğrencilerin FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda gizliliğe son derece riayet ettikleri ve deşifre olmama adına, sim kartsız telefon üzerinden halka açık yerlerde bulunan WiFi'ye bağlanarak iletişime geçtikleri kaydedildi.

FİNANSMANI ÖRGÜT ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR



Hijyen evinde kalan öğrencilerin eşyalarının örgütle irtibatlı kişiler tarafından depolandığı ve daha önce boşaltılan örgüt evlerinden ve yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin eski eşyalarını kullandıkları ifade edildi. Öğrencilerin bir araya gelerek kaldığı evlerin finansmanının ise örgüt mensupları tarafından gizlilikle karşılandığı, yardımı alacak kişiyle yardımı getiren arasındaki irtibatın üçüncü kişiler tarafından koordine edildiği kesinlikle kendi aralarında haberleşmedikleri anlatıldı. Örgüt, hijyen evlerinde kalan öğrencilere okudukları okullarda veya sosyal hayatta öğrenci evinde kaldıklarını kesinlikle kimseye söylememeleri, sorulduğunda ise, uzak bir bölgede bulunan yurt, misafirhane veya akrabalarında kaldıklarına dair cevaplar vermeleri için uyarılar yaptığı kaydedildi.