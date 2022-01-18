"Flamingoların da başkanı olamadı"

Hızal, SABAH'a yaptığı açıklamada; "3 yıllık belediye başkanlığı döneminde sergilediği kötü yönetim nedeniyle İzmirlinin başkanı olmayı beceremeyen Tunç Soyer, görünen o ki Doğal Yaşam Parkında sözde koruma altındaki flamingoların da başkanı olamamış. Flamingolar önlem alınmadığı için tilkilerin kurbanı olmuş. Yazık." Diye konuştu.

KORUMA ALTINDAKİ FLAMİNGOLARI TİLKİLER YEDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sasalı'da hayata geçirilen Doğal Yaşam Parkındaki flamingo ve ceylanlar tilki kurbanı oldu. Parkın doğu tarafına duvar çekilmemesi parkı yaşam alanı olarak belirleyen tilki ve çakalların ekmeğine adeta yağ sürdü. Durum böyle olunca tilkiler özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan parkta yaşayan Ceylan ve flamingolara dadandı. Sayıları 127'yi bulan Ceylan sayısının son sayımda 55 -60'lara düştüğü, Doğal Yaşam Parkında yaşamını idame ettiren flamingo ve sülünlerin sayılarının ise neredeyse tükenme noktasına geldiği gözlendi.

SABAH DUYURDU



SABAH, Türkiye'de bir benzeri bulunmayan parkta, yaşananları 'Soyer'in flamingolarını tilkiler yedi' başlığı ile manşetine taşıdı. Haber, gerek sosyal medyada gerekse siyaset arenasında büyük ses getirdi.

FLAMİNİGOLARIN DA BAŞKANI OLAMADI



Doğal Yaşam Parkında yaşanan skandala bir tepki de AK Parti kanadından geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Tunç Soyer'i belediye koruması altındaki flamingolara sahip çıkamamakla suçladı. SABAH'a konu hakkında açıklama yapan Hızal şunları söyledi; "3 yıllık belediye başkanlığı döneminde sergilediği kötü yönetim nedeniyle kentin kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretemeyen, dolayısı ile de İzmirlinin başkanı olmayı beceremeyen Tunç Soyer görünen o ki Doğal Yaşam Parkında sözde koruma altındaki flamingoların da başkanı olamamış. Gerekli önlemler alınmayınca flamingolar maalesef tilkilerin kurbanı olmuş. Yazık." Diye konuştu.

KRONİK SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Soyer'in seçim döneminde çözmeyi vaat ettiği körfez kirliliği, kent içi trafik sıkışıklığı, çöp ve pis koku gibi kronikleşmiş sorunların çözümüne ilişkin geride kalan 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde hiçbir adım atmadığını hatırlatan Hızal; "Sayın Soyer, görev süresi boyunca sorunların çözümlerine ilişkin hiçbir adım atmadığı gibi geçmiş dönemlerde yapılmış ve kendisine emanet edilmiş tesislere de sahip çıkmamış, günlük ihtiyaçlarını dahil karşılamakta aciz kalmıştır. Korkarım ki İzmir için büyük önem taşıyan bu alanlar Sayın Soyer'in görev süresinin sonunda gereken ilgi ve önem gösterilmediği için kullanılamaz hale gelecektir. Türkiye'nin dört bir yanından gelip Doğal Yaşam Parkındaki canlıları görmek isteyen vatandaşlar bu gidişle çocuklarına gösterecek hayvan türü bulamayacak." Dedi. Başkan Soyer'e çağrıda bulunan Hızal, Doğal Yaşam Parkındaki canlı türlerinin korunması için gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.