Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 08:53 Son Güncelleme: 18.1.2022 09:07

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Eren kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca Eren kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde "EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Operasyonu başlatıldı

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (960) personel [(71) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA