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Giriş Tarihi: 18.1.2022 18:42

Karda kayan aracın çarptığı simitçi öldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Karda kayan aracın çarptığı simitçi öldü

Denizli’de kar nedeniyle kayan bir aracın kaldırımdaki simitçi tezgahına çarpması sonucu tezgâhta bekleyen 62 yaşındaki simitçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan simitçi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü C.D. (40) kaldırım kenarında bekleyen seyyar simit tezgahına çarptı. Çarpma sonucu tezgâhta bekleyen simitçi Cemil Varol (62) ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki simitçi Cemil Varol yapılan müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Karda kayan aracın çarptığı simitçi öldü
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