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Giriş Tarihi: 18.1.2022 23:15

Kardan çatı çöktü, ahırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Kardan çatı çöktü, ahırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırların çatısının çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çatalbükü, Sapanözü, Bintaş, Girne ve Derviş Pasa mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırların çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu, ahırlardaki hayvanlar enkaz altında kaldı.

ENKAZDA SIKIŞAN 300 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI, 10 HAYVAN TELEF OLDU

Hassa Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda enkazda sıkışan 300 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 10 küçükbaş da telef oldu. Öte yandan İskenderun ilçesinde de sağanak ve fırtına nedeniyle oluşan su birikintilerine ve devrilen ağaçlara Arsuz Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

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Kardan çatı çöktü, ahırdaki 10 küçükbaş hayvan telef oldu
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