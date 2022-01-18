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Giriş Tarihi: 18.1.2022 21:50

Kaza geçiren öğretmenler faciadan döndü

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kaza geçiren öğretmenler faciadan döndü

Şanlıurfa’da okuldan evine dönen öğretmenler, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kaza geçirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Karacadağ Eskihan Okulu'nda görevli 5 öğretmen mesai bitiminde araçla ilçe merkezine döndükleri sırada, yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle köprü üzerinde bir araca çarparak kaydı.
Şans eseri uçuruma düşmekten kıl payı kurtulan öğretmenler, telefonla jandarma ve meslektaşlarından yardım istedi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle zorlukla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri ve meslektaşları, uzun uğraşlar sonucu öğretmenleri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Bölgede kar yağışı devam ederken jandarma, polis ve karayolları ekipleri buzlanma ve don uyarısı yapılarak mecburu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüler uyarıyor.

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Kaza geçiren öğretmenler faciadan döndü
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