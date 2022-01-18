Koronavirüs vaka haritası açıklandı Eskişehir zirvede İstanbul ikinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Her 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısında Eskişehir 1359 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, İstanbul 1222 vaka sayısıyla ikinci sırada yer aldı.
VAKALARDA HIZLI ARTIŞ
Omicron'un etkisiyle vaka sayıları hızla artarken, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayısının da bundan etkileneceğini ifade etti. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada haftalık koronavirüs vaka haritasına göre, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni vaka sayısında 1359 vaka yoğunluğu ile Eskişehir zirvede yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın 1-7 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222, Ankara
'da 386, İzmir
'de ise 574 oldu. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla; Bingöl
, İstanbul, Eskişehir, Muğla
, Gümüşhane
, Kırklareli
, İzmir, Yalova
, Ankara, Karabük
oldu.
AŞI RANDEVUSUNA SADIK KALINMALI
TÜRKİYE'DE dün test yapılan 403 bin 836 kişiden 64 bin 935'ine Kovid- 19 tanısı konulurken, 162 kişi vefat etti. Sağlık Bakanı Koca, son tablo için "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde. Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" dedi.