Giriş Tarihi: 18.1.2022

Koronavirüs vaka haritası açıklandı Eskişehir zirvede İstanbul ikinci DİLAN KAYA

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayısı hızla tırmanıyor. 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam vaka sayısına göre, Eskişehir 1359 vaka ile ilk sırada, İstanbul ise 1222 vaka ile ikinci sırada yer aldı