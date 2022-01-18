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Giriş Tarihi: 18.1.2022 08:17

Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 10 gözaltı

DHA
Son dakika: İstanbul’da FETÖ operasyonu! 10 gözaltı

Son dakika bilgisine göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30’da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi... FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 9 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik bugün sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis ve ihraç-aktif öğretmenler olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
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