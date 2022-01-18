SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu yine ’Bedava elektrik’ sözü verdi! CHP’li belediyeler, ’Yasal ve mümkün değil’ demişti...

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bir kez daha Şanlıurfa'daki çiftçilere bedava elektrik vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadinin mümkün olmadığını CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da adile getirmiş, "Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız." demişti. Başkan Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş, "Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU, ŞANLIURFA'DA 'BEDAVA ELEKTRİK' SÖZÜ VERDİ
VHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde, kentin belediyesinin kendilerine verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, çiftçilere seçimi kazanmaları halinde 'bedava elektrik' sözü verdi.
Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ: HATAY'DA, ADANA'DA BEDAVA VER, ELİNİ TUTAN MI VAR?
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadinin mümkün olmadığını, mümkün ise CHP belediyelerinde bu uygulamanın başlamasını istedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı'nın belediyecilik anlayışını ortaya koymak bakımından şu örnekle tek başına yeterlidir. CHP Genel başkanı, geçtiğimiz haftalarda malum Şanlıurfa'ya gitmiş meydanı boş bulunca da kendince esip gürlemiş sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım. Hadi Şanlıurfalı palavrayı tutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde bakınız. Daha İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'i saymıyorum. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var.
Elektrik üretimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki böyle olsa bile daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez.
CHP'Lİ BAŞKAN: BU YASAL DEĞİL! NASIL ÖDEYECEĞİZ, MÜMKÜN DEĞİL...
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki vaadi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Partili Meclis üyeleri CHP'li belediyelerde 'Bedava elektrik' teklifi sundu.
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, teklif karşısında şoke olurken, oldukça öfkelendi.
Ülgür Gökhan, Genel Başkanı'nın vaadinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil." dedi.
Yine Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de, bedava elektriği belediyenin veremeyeceğini, elektrik yönetiminin bakanlıkta olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU YİNE BEDAVA ELEKTRİK VAADİNDE BULUNDU
Yaşananların ardından uzun süre sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları tarafından bile pek olası görülmeyen vaadini bugün de yineledi.
Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz." ifadelerini kullandı.