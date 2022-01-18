SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu yine ’Bedava elektrik’ sözü verdi! CHP’li belediyeler, ’Yasal ve mümkün değil’ demişti...

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ: HATAY'DA, ADANA'DA BEDAVA VER, ELİNİ TUTAN MI VAR?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadinin mümkün olmadığını, mümkün ise CHP belediyelerinde bu uygulamanın başlamasını istedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı'nın belediyecilik anlayışını ortaya koymak bakımından şu örnekle tek başına yeterlidir. CHP Genel başkanı, geçtiğimiz haftalarda malum Şanlıurfa'ya gitmiş meydanı boş bulunca da kendince esip gürlemiş sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım. Hadi Şanlıurfalı palavrayı tutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde bakınız. Daha İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'i saymıyorum. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var.

Elektrik üretimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki böyle olsa bile daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez.