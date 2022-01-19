50 bin liralık kablo çaldılar! Ağlasalar da tutuklanmaktan kaçamadılar

Kartal ve Maltepe'de iddiaya göre 18 Aralık'tan bu yana yaşanan fiber optik kablo hırsızlığı artınca her iki ilçede çalışma başlatan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, farklı noktalarda meydana gelen 4 ayrı 'kablo hırsızlığı' olayının, iş yelekleri giyen 2 kişinin bir iş makinesi ile gerçekleştirdiğini tespit etti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Polisin araştırmaları sonucunda yaklaşık 50 bin liralık fiber optik kablo çalan iş makinesi operatörü Ömer Faruk B. ile Muharrem D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 2 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler savcılık tarafından 'Hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AĞLAYARAK 'PİŞMANIM' DEDİ

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Ömer Faruk B., 'Kabloları kimsenin kullanamadığını düşünerek alıp yol üstünde birine sattım. Hayatımda ilk kes böyle bir şey yaptım. Mağdur olanların yüzüne nasıl bakarım. Çok pişmanım. Zararı neyse ödemeye hazırım' şeklinde konuşarak ağladı.

'TEK AMACIM PARA KAZANMAKTI'

Diğer şüpheli Muharrem D. ise sorgusunda

günlük iş olarak gittiğini belirterek 'Tek amacım günlük paramı almaktı. Nasıl böyle bir işin içine girdim anlamıyorum. Bu şekilde bir duruma bulaştığım için çok utanıyorum. Pişmanım. Zararı ödemeye hazırım' diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

2 KABLO HIRSIZI DA TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Ömer Faruk B.'nin ikrar içeren beyanı, şüpheli Muharrem D.'nin tutarsız beyanı, olaya ilişkin görüntü kayıtları, şüphelilerin kaçma şüphesinin olması ve tüm deliller kapsamında 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.