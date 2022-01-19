Haberler Gündem Haberleri Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek
Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:34 Son Güncelleme: 19.1.2022 16:49

Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.

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Bakan Bilgin duyurdu: SMA tedavisinde kullanılıyordu! Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek
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