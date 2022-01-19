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Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:37

Başkan Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür

Başkan Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Erdoğan, Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e teşekkür
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