Başkan Erdoğan’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e teşekkür

Erdoğan, Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.