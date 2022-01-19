Diyanet’ten Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 21-22 Mayıs tarihleri arasında 'Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu' düzenleyeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

PROGRAM YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere diğer dini, kültürel ve tarihi miraslar hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılacak sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 11 Şubat'a kadar teslim edebilecek, katılma hakkı elde edenler ise tebliğ metinlerini 15 Nisan'a kadar teslim edebilecek.

Program, Kovid-19 seyrine göre yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılacak.