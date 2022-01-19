El Salvador Devlet Başkanı Bukele Türkiye’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-El Salvador arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı vurgulanırken, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde olduğu bildirildi.