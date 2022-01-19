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Giriş Tarihi: 19.1.2022 17:34

El Salvador Devlet Başkanı Bukele Türkiye’de

ANKARA
El Salvador Devlet Başkanı Bukele Türkiye’de

El Salvador Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nayip Bukele, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 19-21 Ocak tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-El Salvador arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı vurgulanırken, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde olduğu bildirildi.

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El Salvador Devlet Başkanı Bukele Türkiye’de
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