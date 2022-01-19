Hastalanan Suriyeli bebeğin imdadına UMKE ekipleri yetişti

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan ve yüksek ateşten dolayı rahatsızlanan Suriye uyruklu çocuk için UMKE ekipleri seferber oldu.

Kar kalınlığı kırsal bölgelerde 1 metreyi aşarken, olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği bölgelerde rahatsızlanan vatandaşlar için de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır karayolunda mahsur kalan 3 vatandaşı kurtaran UMKE, daha sonra ihbar üzerine merkeze bağlı Çukurca köyü Topraklı mezrasında ikamet eden Suriye uyruklu aile için seferber oldu. Suriye uyruklu ailenin 1 buçuk yaşındaki kızı Emel Haseni için harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 saatlik zorlu yolculuğun ardından aileye ulaştı. Yarım paletli ambulans ve sağlık personeli eşliğinde evinden alınan çocuk, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kar yağışının hastaları mağdur etmemesi için ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirten Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) UMKE de sorumlu Hasan Akkuş," Bingöl'de son bir günden beri yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kısmen köy yollarımızın bazıları kapalı olmasından dolayı bugün itibariyle 3 tane hastamızı kurtarmış durumdayız. Komuta kontrol merkezimize 1 saat öncesinden gelen ihbarla 2 gündür yüksek ateşi olan Suriyeli Emel bebeği kurtarmak için Umke ekiplerimizi seferber ettik, biz bu durumla ilgili ilimizde tam paletli ve yarım paletli ambulanslarımız hazır vaziyette duruyor. Biz her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Olumsuz hava koşullarına rağmen kapalı köy yollarının olmasına karşı elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.