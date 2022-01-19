HDP’li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi





Benim aracım ile gidelim dedim. Aracı ile getirdiği 3-4 tane içerisinde yiyecek olduğunu gördüğüm poşetleri de aldı. Aracım ile Volkan Bora'nın önceden anlaştığımız yer olan Azikan (Yazıbası) Köprüsünün oraya geldik. Aracı durdurdum. Aşağıya indik, Semra Güzel poşetleri aldı ve kırsala doğru yürümeye başladık. Bu sırada uzaktan bizi izleyen Volkan Bora arazi içerisinde yanımıza geldi. Yanında Nurhak kod adlı Fırat Berkpınar da vardı. Birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Hatta Nurhak kod adlı terörist Fırat Berkpınar'da Semra Güzel ile sarıldılar.