Kar temizleme çalışmalarına TOMA’lar da katıldı

Mardin'de yoğun etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kızıltepe'ye son 30 yılın en etkili kar yağışı yaşandı. Yer yer 25 cm ulaşan kar kalınlığı kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Toplumsal Olaylara Müdahele etmek üzere bekletilen araçlar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışan ekiplere destek olmak için yönlendirildi.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın talimatı ile 4 TOMA Aracı, Mardin Havalimanı'nın pist temizleme çalışmasına katılırken, diğer TOMA aracı ise Kızıltepe'de bulunan Özel Cihanpoll Hastanesi ile çevredeki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yolların kar temizlik çalışmalarına katıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç'un nezaretinde devam edilen çalışmalarda Kızıltepe Belediyesi ile diğer kurumlara ait toplam 48 araçla sürüdürülüyor.



Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe'ye son 30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydederek, "Nispeten kurak geçen bir kış mevsimini yaşarken, Kızıltepe'ye bugün son 30 yılın en etkili yağışıyla karşı karşıya kaldık. Günler öncesinden meteroloji'den yapılan uyarılar üzerine bütün ekiplerimizi hazır bulunduruyorduk. Ekiplerimiz ve araç filomuz şuan sahada ve görevleri başlarında. Bizler de çalışmaları incelemek için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Kar temizleme çalışmalarımıza TOMA araçlarımızı da dahil ettik ve Mardin Hava Limanı uçuş pistinin kar temizlik çalışmaları ile belirlenen ihtiyaç noktalarına kar küreme araçlarımızla birlikte TOMA araçlarımızı da sevk ediyoruz." diye konuştu.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç ise, "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak belediyemize bağlı ekiplerimizle birlikte üstlenmiş olduğumuz vatandaşın huzur ve emniyetini, can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için her an görevimizin başındayız" dedi.