PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR



Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında örgüte katıldığı, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.