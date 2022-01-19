Rusya’dan ABD’de çağrı: Ukrayna’ya silah göndermeyin

"GÜVENLİKLE İLGİLİ TEKLİFLERİMİZE YAZILI YANIT BEKLİYORUZ"

ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki anlaşmanın taslağını Aralık 2021'de ilettiklerini hatırlatan Ryabkov, bu tekliflere yazılı yanıt beklediklerini belirtti. Ryabkov, "Birçok kez vurguladığımız gibi bu acil bir konudur. Sonsuz beklemeye ve hangi formatların uygun olup olmadığı konusunda rutin, diplomatik ve bürokratik kargaşaya dahil olmaya hazır değiliz." ifadelerini kullandı