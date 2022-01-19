SABAH’ın haberi gündeme bomba gibi düştü! İBB’ye tepkiler dinmiyor: Bu nasıl liyakat?

SABAH'ın "İBB'ye böyle çöktüler" başlıklı haberi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ülke gündemine oturan iştirak maaşları, sosyal medya kullanıcıları tarafından on binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medyada vatandaşlar, "Her şey bizim için onlar için güzel oldu" diyerek tepki gösterdi.
MİLYONLARCA LİRA HUZUR HAKKI VERİLDİ
Seçimleri kaybetmiş birçok CHP'li ismin, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağlandığı ortaya çıkmıştı. İştirak şirketlerinin yönetimine getirilen 35 CHP'li yöneticiye, bir yılda 3,6 milyon lira huzur hakkı ödendiği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.
TAM TERSİ UYGULAMALARA İMZA ATILDI
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, SABAH'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Tevfik Göksu, şunları söyledi:
*İBB Başkanı seçim öncesi tüm İstanbulluları kucaklayacağını ve belediyenin kapısından partizanlığın girmeyeceğini, partizanlığı söküp atacağını söylemişti. Olmayan bir olgu üzerinden ortaya koca bir algı attı. İBB'de asla partizanlık yapmayacağı konusunda söz vermişti. Ama seçim sonrası, diğer sözlerinde durmadığı gibi bu sözlerini de unuttu ve tam tersi uygulamalara imza attı. İBB'nin iştirak şirketlerine atadığı onlarca CHP'liye ne ihtiyaç vardı? Boşta kalan ve CHP örgütlerinden referansla gelen bu kişilerin her birine binlerce lira ödenmiş. Senede 3-4 milyon TL tutardan bahsediliyor. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir partizanlıktır?
İBB KAZANÇ KAPISINA DÖNDÜ
*Bir twite beğeni attığı için işten çıkardığı binlerce insan bir kenarda dururken, partizanca atanan bu yönetim kurulu üyelerinin İBB'ye ne katkısı var? Tabi ki hiçbir katlıları yok. CHP'nin partizan zihniyetinin İstanbul'da yeniden hortladığını görüyoruz. İBB, CHP'lilerin kazanç kapısı değildir. Bununla birlikte şunu da ifade etmekte fayda var. AK Parti döneminde bu yönetim kurullarına kahir ekseriyette belediye bürokratları atanırdı. Ama şimdi görüyoruz ki, İBB'nin iştirak şirketlerinin yönetim kurulları adeta CHP'lilerin ve siyasi ortaklarının kazanç kapısına dönmüş.
Bu yaşananları aziz İstanbullular net bir şekilde görüyor. İstanbullular şu anda büyük bir aldatılmışlık duygusu yaşıyor. Çünkü kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığına şahit oluyorlar. Her şeyin çok güzel olacağını dile getirirken, aslında CHP'lilere, açık ve gizli siyasi ortaklarına güzel bir gelir oluşturacaklarını, onlara güzel bir gelecek sunacaklarını söylemek istemişler.
'KAPALI KAPILAR ARDINDA ELEMAN ALINDI'
SABAH'ın İBB'deki kadrolaşma planları ile ilgili yayınladığı görüntüleri de hatırlatan Göksu, "Biz bunların kapılı kapılar arkasında yaptıkları toplantılarda İBB'ye nasıl elaman aldıklarına şahit olmadık mı? Açık ve ismini söylemeye cesaret edemedikleri gizli ortakları partilerden hangi oranlarda personel alındığı konusunda yaptıkları açıklamaları tüm Türkiye izlemedi mi? Hani partizanlık olmayacaktık? Hani liyakati esas alacaktınız" dedi.