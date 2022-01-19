Şanlıurfa sınırında taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında yer alan Barış Pınar bölgesine yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.