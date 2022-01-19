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Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:41

Şanlıurfa sınırında taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesine yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında yer alan Barış Pınar bölgesine yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Şanlıurfa sınırında taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi
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