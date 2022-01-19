Şanlıurfa’da okullar 2 gün tatil edildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı neticesinde yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi/özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de 20/01/2022 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.