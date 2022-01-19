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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:24

Şanlıurfa’da okullar 2 gün tatil edildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da okullar 2 gün tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği İl genelinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü de tatil kararı aldığını belirtti

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı neticesinde yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi/özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli veya hamile kamu görevlileri de 20/01/2022 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

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Şanlıurfa’da okullar 2 gün tatil edildi
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