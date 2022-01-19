‘Şeytan Üçgeni’nde Eren Operasyonu

Terör örgütü PKK'nın kış aylarında gizlendiği Bingöl
- Diyarbakır
- Muş
arasında kalan ve 'Şeytan Üçgeni' olarak adlandırılan kırsal alanda "Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz" operasyonu başlatıldı. Hava sıcaklığının -15 dereceye kadar düştüğü ve yer yer kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgeye ağır kış koşularına karşı eğitimli olan komandolar, helikopterlerle stratejik noktalara indirildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı
koordinesindeki operasyonda 5 tabur, 71 tim, 960 personel görev alıyor.