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Giriş Tarihi: 19.1.2022

‘Şeytan Üçgeni’nde Eren Operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Şeytan Üçgeni’nde Eren Operasyonu
Terör örgütü PKK'nın kış aylarında gizlendiği Bingöl- Diyarbakır- Muş arasında kalan ve 'Şeytan Üçgeni' olarak adlandırılan kırsal alanda "Eren Kış-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz" operasyonu başlatıldı. Hava sıcaklığının -15 dereceye kadar düştüğü ve yer yer kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgeye ağır kış koşularına karşı eğitimli olan komandolar, helikopterlerle stratejik noktalara indirildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki operasyonda 5 tabur, 71 tim, 960 personel görev alıyor.
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‘Şeytan Üçgeni’nde Eren Operasyonu
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