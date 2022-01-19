Şırnak’ta kar yağışı kazaya neden oldu: 5 yaralı

Şırnak'ın İdil ve Cizre İlçeleri arasında bulunan Şırnak Havalimanı Temizlik personellerini taşıyan araç kar yağışı nedeni ile yolda takla attı. Kazada havalimanında görevli beş temizlik personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Cizre İdil Karayolunun 13 Km mesafesinde meydana geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görevli temizlik personelleri mesai bitiminde idile gitmek üzere yola çıktı. Kar yağışı nedeni ile görüş mesafesinin neredeyse sıfır olduğu yolda plakası belirlenmeyen araç,sürücüsünün kar nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçta bulunan temizlik personelleri yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak İdil devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.