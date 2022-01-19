Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda yol yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Ayrıca, yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 km kar siperi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir.

Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve Araç Takip Sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip,

ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır.