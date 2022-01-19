Suriye’deki bombalı eylemlerin faili İstanbul’da yakalandı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da PKK/KCK/YPG Terör Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 2 şüpheliden biri olan ; Ömer El Casem'in Suriye'de terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemlerin faili olduğu ortaya çıktı.



Şüpheli ifadesinde; "Suriye'de 3 Abisi, eniştesi ve 1 köylüsünün bahse konu patlama olayları ile ilgili cezaevinde oldukları belirtildi.



ÖRGÜT İÇİNDE SUİKASTÇİ OLARAK BİLİNİYOR



Operasyon kapsamında Tutuklanan Berat Yusufoğlu isimli şüphelinin ise yine hem Suriyede hem Hakkari de terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, Suikastçi ve Kanas kullanır şeklinde hakkında beyan ve tespit bulunduğu ortaya çıktı.