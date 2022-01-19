Yargıtay, “FETÖ” dolandırıcılarına verilen cezayı onadı

E.Ö. ve F.S., mülteciler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden bir aileyi arayarak kendilerini polis olarak tanıttı ve FETÖ operasyonu kapsamında ailenin bilgilerine başvuracaklarını söyledi. E.Ö. ve F.S., aileye çeteyi çökertmek için yardım istediklerini belirterek, bunun için bankada bulunan paraların çekilmesini istedi. Telefon sonrasında aile fertlerinden birisi, banka hesabından 38 bin avro çekerek yanına gelen sanıklardan birisine parayı verdi. Bir sonraki gün aynı yöntemle yeniden aynı aileyi arayan ve para isteyen sanıklar, aileden bu sefer 24 bin dolar aldı. Aynı ailenin diğer bir üyesini daha arayan sanıklar, operasyon bahanesiyle evde bulunan tüm takı ve altınların eve gelecek kişiye verilmesini istedi. Bunun üzerine eve gelen diğer sanık 12 bilezik, 27 cumhuriyet altını, 5 küçük altın, 4 altın yüzük, 1 baklava desenli altın zincir ve 33 bin lirayı alarak uzaklaştı.



8 YIL 9'AR AY VE TOPLAM 2 MİLYON 500 BİN LİRA PARA CEZASI



Olayların ardından dolandırıldığını anlayan aile üyeleri E.Ö. ve F.S. hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonrasında E.Ö. ve F.S. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, sanıklara 8 yıl 9'ar ay hapis ve 1 milyon 250'şer bin lira adli para cezası verdi.



YARGITAY ONADI



Mahkemenin kararı sonrasında hüküm temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 11. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, yerel mahkeme tarafından verilen kararı hukuka uygun buldu.



Kararda, yargılama sırasında delillerin hukuka uygun şekilde toplandığı kaydedilerek, hükümde ve yargılamada isabetsizlik görülmediğine değinildi.