Yıldız’dan İBB’ye; “Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından "Değerli İBB; "Onaylamıyorlar" dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler: -Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu -Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri -Deprem Etüt Raporu -Mimari Kesin Projeler -Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması" ifadeleri kullanılmıştı.

"İBB İŞ YAPMAK İSTİYORSA…"



AYGM ayrıca şunları belirtmişti: "İBB İş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok."

"İŞTEN ÇOK ALGI PEŞİNDE KOŞMAKTADIR"

AYGM yazılı açıklamada ise "Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır" denilmişti.

"NEREDE BİLİM, NEREDE TEKNİK, NEREDE AKIL?"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise AYGM'nin sosyal medyadan paylaştığı yazılı açıklamasını alıntılayarak tepkisini ortaya koydu. Başkan Yıldız sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada İBB'ye tepkisini şu satırlarla gösterdi: "İstanbullu hemşerilerimiz maalesef doğru söylemeyen bir idarenin algı atmosferinde yaşamak zorundalar. Metro için Sayın Ekrem İmamoğlu; Deprem Etüd Raporu yok, Zemin Etüd Raporu yok, Jeolojik Plan ve Kesit kesin projeleri yok. Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?"