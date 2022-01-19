Zamanında bitse şaşardık

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öngörüsüzlüğüne yenileri eklendi. Bugüne kadar birçok projeyi zamanında bitiremediği için kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan Büyükşehir, Türkiye'nin en nitelikli opera binası inşaatı ile en büyük yatırımlardan biri olarak kabul edilen Narlıdere Metrosu
yapım işinde sınıfta kaldı. Yüklenici firmalara verilen sözler tutulmadığı için işler zamanında bitirilemedi. Deyim yerindeyse evdeki hesap buralarda da çarşıya uymayınca her iki projede de İzmirlilerin beklentileri bir başka bahara kaldı.
NEDEN 2023'E KADAR BEKLİYORUZ Kİ...
Üçkuyular - Narlıdere Metro hattı Aziz Kocaoğlu
döneminde 1 milyar 27 milyon liraya Gülermak firmasına, 4 Haziran 2018'de ihale edildi. Metro, 6 Aralık 2021'de hizmete girecekti. İnşaat tabi ki hala bitmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
, bitmeyen metro tünelinde sabah koşusu yaparak objektiflere boy boy pozlar verdi. Tünel açma işinin sonuna geldiklerini belirtip, projenin yeni bitim tarihini açıkladı: Cumhuriyetin Kuruluşu
'nun 100. Yıldönümü, yani 2023. Peki 2021 sonu biteceği açıklanan proje neden 2 yıl erteleniyor... Cevap yok.
4 YILDA SADECE YÜZDE 45'İ BİTTİ
İZMİR
Opera binası temelini de eski Başkan Aziz Kocaoğlu attı. İşi 429 milyon lira bedelle Çağdan Mühendislik-Avusturyalı Wagner Biro Ortak Konsorsiyumu kazandı fakat Avusturyalı ortak daha sonra projeden çekildi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz Kasım ayında opera binası inşaatının, 4 yılda sadece yüzde 45'lik bölümünün tamamlandığını açıkladı. İzmir Opera Binası
, operanın yanı sıra bale, tiyatro ve konser etkinliklerine ev sahipliği yapacaktı. 65 metrelik bir kule ve yatay ekseninde çalışan hareketli sahnenin yer alacağı İzmir Operası
'nda sahne zemini kendi ekseninde 360 derece dönecekti. Proje kapsamında ayrıca biri 1435 diğeri ise 437 seyirci kapasiteli iki salon da yer alacaktı. Ama hepsi hayal oldu.