20 Ocak Katliamı programla anıldı

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince düzenlenen program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşımızın ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 20 Ocak Katliamı'nı anlatan video gösterimi yapılan anma programı, konuşmaların yapılması ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün konferansıyla devam etti.

Program sonunda Vali Sarıibrahim tarafından Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'e günün anısına plaket verildi.