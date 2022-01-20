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Giriş Tarihi: 20.1.2022 22:22

20 Ocak Katliamı programla anıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
20 Ocak Katliamı programla anıldı

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı’nın 32. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince düzenlenen program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşımızın ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 20 Ocak Katliamı'nı anlatan video gösterimi yapılan anma programı, konuşmaların yapılması ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün konferansıyla devam etti.
Program sonunda Vali Sarıibrahim tarafından Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'e günün anısına plaket verildi.

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20 Ocak Katliamı programla anıldı
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