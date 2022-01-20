200 bin dolarlık rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı görevden alındı

Erdağı'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200 bin dolar ele geçirildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Erdağı, belediye binasından elleri önden kelepçeli çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Erdağı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili bazı belediye encümen ve meclis üyelerinin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Şahin, yazılı açıklamasında "19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı, belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak, halen ifadesi alınmak üzere bekletildiği Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz.