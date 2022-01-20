7 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE
'NİN kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde kalabalık bir grup PKK/YPG'li teröristin bölgedeki askeri üs alanına saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler üzerine, güvenlik en üst seviye çıkarılırken, keşif ve gözetleme çalışmaları artırıldı. Gözetleme vasıtaları sonucu, kalabalık PKK'lı terörist grubun ağır silahlarla bölgeye sızmaya çalıştıkları belirlendi. Güvenlik güçlerine taciz ateş açan ve yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla önce bölgeye top atışı gerçekleştirdi. Ateş altına alınan teröristlerden 7'si silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.