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Giriş Tarihi: 20.1.2022 19:47

Askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Askeri helikopter hamile kadın için havalandı

Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesine bağlı Recep köyünde yaşayan hamile kadın, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'da askeri helikopter ile kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesine bağlı Recep köyünde yaşayan hamile kadın, kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı.


31 yaşındaki hamile Pembe Akkuş'un rahatsızlanması üzerine yakınları ve köy muhtarı İsmet Bayram, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köye iniş yaptı. Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan Akkuş, götürüldüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındı

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Askeri helikopter hamile kadın için havalandı
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