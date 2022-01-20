CHP’li belediyede rüşvete suçüstü

CHP
'li Bilecik
Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalı gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
'in danışmanı Selçuk Erdağı
, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istedi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, yapılan ihbar üzerine KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Belediyedeki ofisinde seri numaraları alınmış 200 bin doları alan Selçuk Erdağı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bilecik Belediyesi
'nde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan ve Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Erdağı, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için, işyeri sahiplerinden 5 milyon lira rüşvet istedi.
330 BİN DOLARA ANLAŞTI
Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da senet olmak üzere rüşvet istediğini belirten işyeri sahibi, polise ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesi'ndeki ofisinde gerçekleşeceğini belirleyen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.
BİR MAĞDUR DAHA BELİRLENDİ
Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, belediyede bulunan odasında rüşveti alırken suçüstü yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren KOM birimleri şüpheli Selçuk Erdağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir başka kişiden de 400 bin lira rüşvet istediğini belirledi.