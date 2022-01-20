Düzensiz göçmenlerden 6 milyonluk vurgun! 17 organizatör yakalandı

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'dan başta olmak üzere orta doğu ülkelerinden kaçan düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığıyla Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını belirledi. Ekipler, organizatörlere yönelik uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu nasıl çalıştıklarını deşifre etti.

KÖMÜRLÜK VE AHIR DA GÜNLERCE AÇ SUSUZ SAKLANMIŞLAR

Afganistan ve orta doğu ülkelerinden kaçan düzensiz göçmenler 2 ay boyunca yürüyerek İran sınırından organizatörler yardımıyla Türkiye'nin doğu illerinden giriş yaptıkları tespit edildi. Organizatörler, düzensiz göçmenlerden bin dolar ile bin 500 dolar karşılığında Türkiye'nin batısında bulunan illere ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaştıkları ortaya çıktı. Organizatörler, daha fazla para kazanmak amacıyla 16 yolcu kapasiteli minibüslere 2 katından fazla düzensiz göçmen bindirerek yolculuk yaptırırken bu süre zarfında temel ihtiyaçlarını karşılamadıkları görüldü. Organizatörler, yola çıkmanın tehlikeli olduğu anladıkları zamanlarda ise anlaştıkları düzensiz göçmenleri metruk bina, kömürlük ahır vb. yerlerde günlerce aç susuz şekilde sakladıkları tespit edildi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERLE TAŞIMIŞLAR



Organizatörler, polis ile jandarma noktaları ve çevirmeden kurtulabilmek için öncü araç kullandıkları belirlendi. Öncü araçların minibüslerin önlerinden giderek bir sıkıntı görmeleri halinde arkadan gelen minibüs şoförlerine bilgi vermesinin ardından minibüs şofürleri otoban kenarında düzensiz göçmenleri indirdikleri bu şekilde yakalanmaktan kurtuldukları tespit edildi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan organizatörlerin bir diğer yöntemi ise, şehirlerarası otobüslerle düzensiz göçmenleri göndermeleri halinde AŞTİ'de bulunan çalışanlar tarafından karşılanarak batı illerine gönderilmek üzere şehirlerarası otobüs veya binek araç ayarladıkları ortaya çıktı.

5 AYDA 6 MİLYON LİRA



Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tamamlanmasının ardından aralarından ambulans şoförü, turizm firma sahibi, otogar çalışanı, taksi şoförü, servis şoförlerinin olduğu 17 kişi operasyonla gözaltına alındı.











Düzensiz göçmenlerden 6 milyonluk vurgun! 17 organizatör yakalandı | Video









Organizatörlerin hesaplarının incelendiğinde ise; 5 ayda yatan paranın 6 milyon Türk lirası olduğu görüldü. Ankara, Kocaeli ve Kırıkkale'de yapılan 18 ayrı ara yakalamada 350 düzensiz göçmen yakalandı.