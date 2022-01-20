İBB santim santim ilerliyor! Metro çalışmalarında günlük 160 CM ilerleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde projelendirilen, ihalesi gerçekleşen ve yapımına başlanan 10 metro hattında günlük 160 santimetre ilerleme kaydettiği ortaya çıktı. İBB meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, metro şantiyelerinde yürütülen çalışmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Özdemir yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:



*Bizim dönemimizde başlanmış ve var olan 10 Metro hattında yıllık ortalama ilerlemeniz 600 metre (Günlük 160 santimetre) Elle kazsak daha fazla ilerlerdik.



*'6 ay önce başladık' dediğiniz Mahmutbey-Esenyurt hattında ilerleme falan yok. Yüzde 0,5 oranını sizin daire başkanınız verdi.



*Yeni dönemde Meclise getirdiğiniz tüm Metro borçlanmalarına, toplamda 12 adet, evet dedik. "Engelleme bunun neresinde?" Oysaki geçtiğimiz dönem bizim Metro borçlanma taleplerimize CHP sadece 2 tanesine onay verdi.





'YER ALTI SUYU UYARILARINI DİKKATE ALMADINIZ'



*Eminönü - Alibeyköy Hattındaki yaklaşık 1 kilometrelik zemin deformasyonunun sebebi; 'Liyakatli' personelin görevden alınıp 'gerekli zemin incelemelerinin' yeni arkadaşlarca takip edilmemesi sonucu, 'Zamanında yapılması gereken' müdahalenin yapılamamış olmasıdır.

*Mecidiyeköy Mahmutbey hattında da "Mecidiyeköy-Nurtepe" arasını hat açıldıktan sonra 1 yıl kapatmak zorunda kaldınız. Sebebi: 'İşi bilen yöneticileri ve personelleri "Partizanca" tutumlarınızla başka birimlere kaydırdınız ve gerekli "Yer altı suyu" uyarılarını dikkate almadınız."



CUMHURBAŞKANLIĞINA DEĞİL FİNANSAL DURUMUNUZA TAKILDI



*Öz kaynakla başlanmış ve bugün dahi başlamak isteseniz kazma vurabileceğiniz Yenidoğan-Hastane Metrosunu; İlgisi olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ve Altyapı Genel Müdürlüğü'nü bahane ederek iptal ettiniz. Hafriyat doldurarak harcanan milyonları çöpe attınız.

*İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğiniz gibi İETT'yi de 'iflas' noktasına getirdiniz. 300 otobüs için İETT İBB'den kefalet almak zorunda olduğu ve İBB'nin de buna yeterli bütçesi olmadığı için 300 otobüs alımı da Cumhurbaşkanlığına değil finansal durumunuza takıldı.



*Mahmutbey-Esenyurt Hattının projesi olmadan ihalesi yapılmış gibi 'Büyük bir yalan' söylediniz ama bunun da olmasının mümkün olmadığını ifade ettik ve '2015 yılında yapılmış projeleri' hem mecliste hem de basın karşısında milletimize gösterdik.