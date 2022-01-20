İmamoğlu Erdoğan belediyeciliğini örnek alsın

AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" adlı programda Melih Altınok
'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, özetle şu mesajları verdi:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, polemik yerine 16 milyonu düşünsün. Sosyal medyadan bunları yapmak kolay. İBB Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir.
Millet İttifakı
'nda yer alan partiler ülkenin genel sorunlarında aynı fikirde mi? Bu çok çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun 'değiştik' sözü sadece lafta olan bir şey.
Türkiye
ekonomide doğru bir tercihte bulundu. Yüksek faizle kalkınmak yerine, üreterek yeni bir kalkınma sağlayacak yolu seçtik.
2 YILDA 1 MİLYON YENİ ÜYE
Zaman zaman anketler üzerinden manipülasyonlar yapıldığını gördük. Türkiye'de 2 yılda 1 milyon üyemiz arttı. 11 milyonu geçen üye sayımız var. Bütün anketlerde AK Parti birinci parti. CHP ile arasında da ciddi bir fark var.
Doğu Akdeniz
'de varolmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir.
Milli menfaatimiz Ortadoğu'da barıştır. Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.
Suriye paramparça oldu. Kendi halkını bombalayan ve teröristlere müsaade eden bir yönetim var. En kötü şey bir ülkenin iç çatışma yaşaması. Suriye'de kimyevi silahlar kullanıldı. Gelecekte farklı hastalıklar çıkaracak silahlar kullanıldı.