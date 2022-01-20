İpekyolu’nda yaşanan 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, kazalar akşam üzeri Nusaybin'e bağlı Durakbaşı köyü ve ilçe arasındaki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi.

Nusaybin'den Kızıltepe ilçesi istikametine giden sürücülerin ismi ve plakası öğrenilemeyen 4 Tır, yolda yaşanan buzlama nedeniyle kayan 2 Tır orta refuj bariyerlerine, iki Tır ise yoldan çıkarak trafik kazası meydana geldi. Yaşanan 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 ayrı trafik kazasında 4 Tır'da hasar oluştuğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili jandarma ve trafik ekipleri inceleme başlattı.