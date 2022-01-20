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Giriş Tarihi: 20.1.2022 19:58

İşçi servisi TIR’a çarptı, 4 kişi yaralandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
İşçi servisi TIR’a çarptı, 4 kişi yaralandı

Uşak'ta işçileri taşıyan servis tali yöne dönen TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. İşçi servisi ve TIR’ın karıştığı trafik kazasında işçi servisinde bulunan 4 işçi yaralandı.

Kaza, Uşak-Sivaslı kara yolu Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 64 LS 527 plakalı işçi servisi, önünde seyreden M.K. yönetimindeki 64 ABY 192 plakalı TIR'ın tali yola döndüğü esnada dorseye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile İ.Y.'nin kullandığı işçi servisinde hasar meydana gelirken serviste bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 4 kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Her iki aracında sürücüleri yara almazken işçi servisinde hasar meydana geldi. Kaza sonucu bir süre sol şeritten işleyen trafik, işçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

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İşçi servisi TIR’a çarptı, 4 kişi yaralandı
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