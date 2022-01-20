İşçi servisi TIR’a çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-Sivaslı kara yolu Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 64 LS 527 plakalı işçi servisi, önünde seyreden M.K. yönetimindeki 64 ABY 192 plakalı TIR'ın tali yola döndüğü esnada dorseye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile İ.Y.'nin kullandığı işçi servisinde hasar meydana gelirken serviste bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 4 kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Her iki aracında sürücüleri yara almazken işçi servisinde hasar meydana geldi. Kaza sonucu bir süre sol şeritten işleyen trafik, işçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.