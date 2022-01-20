Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çöktü! "Leblebi gibi antidepresan satılıyor" dediği eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

"KANSER HASTALARININ SAYILARINI BİLEMEYİZ"

Böyle bir tabiri bir eczacı kullanmaz. Kanser hastalarının sayılarını bilemeyiz. Ben küçük bir eczaneyim böyle bir şeyi zaten bilmem, hiçbir eczacı da bilmez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil."

"SİYASETİN KANSERLERİNİN YOL AÇTIĞI KÖTÜ YIKIMDIR"

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner ise A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yalanlar, algı operasyonları, çarpıtmalar... Bütün bunlara muhatap olan insanının ruh sağlığını psikiyatri değerlendirmeli. Bu kadar yoğun propagandaya maruz kalan insanda ruh sağlığı kalır mı? Hem vatandaşların ruh sağlığını bozuyorlar, antidepresanda çözüm bulmalarını sağlıyorlar. Bunun müsebbibi olarak da Erdoğan'ı suçluyorlar. Bütün bu propagandaları her gün vatandaşın izlediğini düşün? Halbuki kanser hastalarına bile doktorlar şunu söyler; 'Sen bunu yeneceksin'