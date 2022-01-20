Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Volkan T
. idaresindeki 71 BG 446 plakalı otomobil, İsa Z
'nin kullandığı 19 PD 707 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, metrelerce savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özlem, İsa, Türkan (9) ve Gül Z
. (7) Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, Volkan (38), Serpil (46) ve Nazlı T. (30) ise ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.