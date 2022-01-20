Haberler Gündem Haberleri Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 19:58

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Volkan T. idaresindeki 71 BG 446 plakalı otomobil, İsa Z'nin kullandığı 19 PD 707 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, metrelerce savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özlem, İsa, Türkan (9) ve Gül Z. (7) Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, Volkan (38), Serpil (46) ve Nazlı T. (30) ise ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA