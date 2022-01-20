Kur istikrar kazanınca abuk sabuk zamlar olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, pandemi nedeniyle 2019'da ara verdiği muhtarlar toplantısına yeniden başladı. Muhtarlarla dün Beştepe Sergi Salonu
'nda 51. kez bir araya gelen Erdoğan şunları söyledi:
24 yıl önce siyasi hayatım bitirilmek istenirken gazeteler "Muhtar bile olamaz" manşetleri atmıştı. "Muhtar olamaz" demediler, "Muhtar bile olamaz" dediler. Bu manşetleri attıran tek parti faşizmi o zihniyetin, geçmişte bir gecede muhtarlıkları kapatmaya teşebbüs ettiğini biliyoruz. Kim bu zihniyet, CHP
.
Envai çeşit kılıf altında sunulanların, ülkemizi demokrasi ve kalkınmada geri bırakmak için uydurulmuş safsatalar olduğunu gördük. Daha acısı içimizden bir kesimin ülkemizi geri bırakmak gayesiyle yazılan senaryolarda kendilerine verilen mankurtluk rolünü nasıl şahsiyetlerinin parçası haline getirdiklerini gördük.
İnsanlarımızı fahiş fiyat karşısında ezdirmeyecek düzenlemelere gittik. Kurun istikrar kazanmasıyla artık kimse abuk sabuk fiyatlandırma peşinde koşamayacak. Bankalarda kur korumalı mevduatsayısı her gün artıyor. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan bir dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına türlü yollara tevessül edenler, açgözlülüğünün bedelini ödeyecek.
Ekonomide ayaklarımızdaki prangaları kırarak, mahkûm edildiğimiz boyunduruklardan kurtularak ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokma hedefine, bunlara rağmen yürüyoruz. Kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Böylece çalışan ve emeklilerimizde yaptığımız artışlar anlamlı hale gelecek. Ülkemizi 10 ekonomi arasına sokarak, herkesin iş ve aş sahibi olacağı istihdam iklimi oluşturarak güçlü ve itibarlı bir Türkiye bırakacağız.
MUHTARLARA ZAM MÜJDESİ
Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibarıyla 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca bin 726 lira tutarındaki SGK
primlerini karşılamaya başlamıştık. Muafiyet sağladığımız silah ruhsatı harcının 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. Lafta değil, ben icraat konuşuyorum. Köy konağı tarzında ve mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, yerlerini belirledik, inşasına yakında başlıyoruz. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlere öncelik vermek suretiyle muhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemiyle donatıyoruz. Muhtar konuk evini de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hizmete açıyoruz.
TÜRKİYE DEVRİM YAŞAYAN BİR ÜLKE
Asırlar boyunca bize ne dediler: "Siz yapamadınız." Uçaklarımızı yaptık mı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık mı? O yapamaz, edemez diyen koskoca ülkeler vardı ya şimdi onlar bizden bu uçakları istiyor. Nereden nereye... Bu süreçte asırlar boyunca bize sizin çapınız da, gücünüz de, aklınız da yetmez dedikleri ne varsa hepsini de herkesten çok daha iyi başarabileceğimizi gösterdik.
26 havalimanımız vardı şimdi 56. Türkiye bir devrim, dünyada değişim yaşayan bir ülke. "Bunlar nasıl yapılıyor" diye soruyorlar. Yap-işlet-devretle yapıyoruz. Bay Kemal, "Bu nedir" diyor. Kolay değil, öğreneceksin. 15 Temmuz sonrası yeniden yapılandırdığımız kahraman ordumuzla Türkiye'yi istiklaline ve istikbaline güvenle bakan ülke haline, bunlara rağmen getirdik.
MİLLET AFFETMEZ
Türkiye'de 20 yıldır verdiğimiz kavgayla, 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesini başarıya ulaştırmaya en yakın olduğumuz seviyedeyiz. Ülke olarak öyle kritik bir noktadayız ki ya bu mücadeleyi başararak evlatlarımıza gururla teslim edeceğimiz bir 2053 vizyonu bırakacağız ya da her alanda birikimlerimizi tehlikeye atarak yeniden istikrarsızlık batağına sürükleneceğiz. Ülkemizi bir kısım kifayetsiz muhterisin kısır çıkarları uğruna Kandil
ve Pensilvanya
'nın "İktidara geliyoruz" çemkirişlerine maruz bırakanları Allah da millet de affetmez. Milletçe 2023'te böylesine hayati bir tercihte bulunacağız.
SONRAKİ TOPLANTI KADIN MUHTARLARLA
BİR sonraki toplantıyı da inşallah ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Sadece kadın muhtarlarımız. Birileri niye bunu sadece kadınlarla yapıyor diyebilirler. Hiç takmayın kafanıza. Biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu biliriz.
ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE GELEN EL SALVADOR LİDERİ BUKELE'YE:
HAYIRLI YOLCULUKLAR
El
Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi. "Hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz" dedi.