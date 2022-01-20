Mahsur kalan 1’i bebek 5 kişi kurtarıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Salı günü tipi şeklinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 40 santim, yüksek kesimlerde ise bir metreyi ulaştı. Kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bırakırken, ulaşımda da büyük sıkıntılara yol açtı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Ovabağ bölgesinde yer alan Kırıkkoyun köyü mevkisinde 1 ticari araçta 1' i bebek 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi.İhbar üzerine kurtarma Diyarbakır AFAD ekipleri olay yerine 8x8 amfibik araç ile ulaştı. Araçta mahsur kalanlar yapılan çalışma sonucu kurtarıldı. Bebek ve 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.