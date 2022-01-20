Memur ve emeklinin ek zammı tamam

TBMM Genel Kurulu
, memurları ek yüzde 2.5 zam yapılması ile en düşük emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartan yasayı kabul etti. CHP
'nin engellemesi nedeniyle bir hafta geciken yasa kapsamında memur ve emekliye ek zamlarının önümüzdeki hafta ödenmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa özetle şu değişiklikleri içeriyor:
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 döneminde uygulanacak artış yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi.
Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu.
BOTAŞ
, ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak bölgesel ve iklimsel koşullara göre il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.
Merkez Bankası
'ndaki başka ülkelere ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.
Bireysel
emeklilikte devlet katkısı oranı yüzde 25'ten yüzde 30 çıkartılıyor.
TOKİ
'nin yaptığı ihaleler konusunda sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanının, sınırlamalara tabi olmaksızın belirleme yapmasına imkan verilecek.