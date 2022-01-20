O vekilin Meclis’te olması zorumuza gidiyor

Adıyaman
kırsalında 2016'da PKK'lı terörist Volkan Bora
ile görüştüğüne ilişkin fotoğrafları ortaya çıkan HDP
Milletvekili Semra Güzel
'e tepkiler sürüyor. Suriye
'nin Afrin
kentinde Zeytin Dalı Harekatı
sırasında şehit düşen Adıyamanlı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, HDP'li Güzel'e tepki gösterdi. Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Sarıaslan, "TBMM, bu ülkenin en onurlu yeridir. Ancak ne yazık ki bu vatana ihanet eden, askerine, polisine kurşun sıkan, genç, yaşlı, çocuk demeden insanları katleden eli kanlı terör örgütü PKK'ya çanak tutan, onların arasında yer alan kişiler Meclis'e giriyor.
Bu bizim zorumuza gidiyor, kanımıza dokunuyor" dedi. Tüm siyasi parti temsilcilerine seslenen şehit babası Sarıaslan, "Meclis, dağa çıkmış, teröristle kol kola girmiş, onlara destek vermiş, teröriste terörist diyememiş kişilerin yeri değildir. Bizler fidan gibi gençlerimizi vatan ve bayrak uğruna şehit verdik. HDP Milletvekili Semra Güzel utanmadan hâlâ yüce Meclis'e girebiliyor. Bu kişinin milletvekilliği düşürülmeli. Fezlekeye hayır diyecek kim varsa benim gözümde haindir" dedi.