Okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya'da bıçaklanmış halde yaralı olarak bulunan Fuat Gümüşyay (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Edip Yeşilbağ'ın (28) hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme İlkokulu önünde meydana geldi. Fuat Gümüşyay ve Edip Yeşilbağ, sokak üzerinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Fuat Gümüşyay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edip Yeşilbağ'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturmanın sürdüğü belirtildi.