Haberler Gündem Haberleri Okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 21:46

Okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da okul önünde kavga eden Fuat Gümüşyay aldığı bıçak yaraları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Edip Yeşilbağ’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Konya'da bıçaklanmış halde yaralı olarak bulunan Fuat Gümüşyay (33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Edip Yeşilbağ'ın (28) hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme İlkokulu önünde meydana geldi. Fuat Gümüşyay ve Edip Yeşilbağ, sokak üzerinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Fuat Gümüşyay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edip Yeşilbağ'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA