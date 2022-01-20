PKK-YPG’den Afrin’e füze saldırısı: 4 ölü 20 yaralı

Terör Örgütü PKK/YPD bir kez daha Afrin'e saldırdı. Sivillerin üzerine 5 füze gönderen terör örgütü bir kez daha Afrin'i kana buladı. Yapılan füze saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken, 20 sivilde çeşitli yerlerinden yaralandı. Savaş alanına dönen Afrin'de yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliği, "20 Ocak 2022 günü saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 20 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." dedi.